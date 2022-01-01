회사 디렉토리
Okta 급여

Okta의 급여는 최저 행정 어시스턴트 연간 총 보상 $66,000부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $868,333까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Okta. 마지막 업데이트: 9/17/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
프로덕트 매니저
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

마케팅
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

제품 마케팅 매니저

세일즈 엔지니어
Median $200K
영업
Median $195K
솔루션 아키텍트
Median $213K

클라우드 보안 아키텍트

테크니컬 프로그램 매니저
Median $220K
프로덕트 디자이너
Median $143K

UX 디자이너

정보기술자 (IT)
Median $185K
비즈니스 오퍼레이션
Median $240K
비즈니스 애널리스트
Median $257K
고객 서비스
Median $150K
프로그램 매니저
Median $249K
리크루터
Median $166K
행정 어시스턴트
Median $66K
회계사
$310K

기술회계사

비즈니스 오퍼레이션 매니저
$210K
사업 개발
$76.5K
참모총장
$169K
고객 성공
$149K
데이터 애널리스트
$213K
데이터 사이언티스트
$206K
재무 애널리스트
$221K
인사
$184K
법무
$214K
사이버보안 애널리스트
$145K
테크니컬 어카운트 매니저
$141K
테크니컬 라이터
Median $144K
UX 리서처
$118K
베스팅 일정

33.4%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Okta에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.4% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.40% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)

No cliff

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Okta에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (25.00% 연별)

No cliff

자주 묻는 질문

Okta에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the Sr. Director level이며 연간 총 보상은 $868,333입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Okta에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $213,060입니다.

기타 리소스