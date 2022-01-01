회사 디렉토리
Palantir
Palantir 급여

Palantir의 급여는 최저 행정 어시스턴트 연간 총 보상 $77,113부터 최고 정보기술자 (IT) $408,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Palantir. 마지막 업데이트: 8/26/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

소프트웨어 엔지니어
Software Engineer $255K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

포워드 디플로이드 소프트웨어 엔지니어

사업 개발
Median $150K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $205K

프로덕트 매니저
Median $200K
솔루션 아키텍트
Median $177K
데이터 사이언티스트
Median $183K
프로덕트 디자이너
Median $175K
프로그램 매니저
Median $180K
프로젝트 매니저
Median $150K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $300K
회계사
$126K

기술회계사

행정 어시스턴트
$77.1K
비즈니스 오퍼레이션
$241K
비즈니스 애널리스트
$141K
기업 개발
$132K
인사
$104K
정보기술자 (IT)
$408K
법무
$255K
경영 컨설턴트
$164K
마케팅
$134K
프로덕트 디자인 매니저
$302K
리크루터
$165K
영업
$137K
세일즈 엔지니어
$147K
베스팅 일정

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

주식 유형
RSU

Palantir에서 RSUs는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (20.00% 연별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (1.67% 월별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (1.67% 월별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (1.67% 월별)

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (1.67% 월별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Palantir에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Palantir에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

자주 묻는 질문

Palantir에서 보고된 최고 급여 직무는 정보기술자 (IT) at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $408,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Palantir에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $170,357입니다.

