Twilio
트윌리오 급여

Twilio의 급여는 최저 인사 연간 총 보상 $25,870부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $623,924까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 트윌리오. 마지막 업데이트: 10/18/2025

소프트웨어 엔지니어
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 매니저
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

영업
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

어카운트 익제큐티브

프로덕트 디자이너
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX 디자이너

리크루터
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
마케팅
L3 $145K
L4 $241K
데이터 애널리스트
Median $142K
세일즈 엔지니어
Median $256K
데이터 사이언티스트
Median $303K
재무 애널리스트
Median $170K
프로덕트 디자인 매니저
Median $225K
프로그램 매니저
Median $189K
비즈니스 애널리스트
Median $150K
고객 서비스
Median $96K
프로젝트 매니저
Median $248K
회계사
$103K

Technical Accountant

행정 어시스턴트
$175K
비즈니스 오퍼레이션
$272K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$304K
사업 개발
$246K
참모총장
$195K
고객 서비스 오퍼레이션
$220K
고객 성공
$75.3K
데이터 사이언스 매니저
$89.1K
인사
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
법무
$151K
마케팅 오퍼레이션
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
솔루션 아키텍트
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
테크니컬 프로그램 매니저
$179K
테크니컬 라이터
$238K
UX 리서처
$126K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Twilio에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Twilio에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Twilio에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Twilio에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the IC6 level이며 연간 총 보상은 $623,924입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Twilio에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $220,710입니다.

