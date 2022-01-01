회사 디렉토리
Splunk
Splunk 급여

Splunk의 급여는 최저 세일즈 엔지니어 연간 총 보상 $51,822부터 최고 프로덕트 매니저 $733,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Splunk. 마지막 업데이트: 8/29/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

프로덕트 매니저
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
영업
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
소프트웨어 엔지니어링 매니저
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
프로덕트 디자이너
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX 디자이너

솔루션 아키텍트
P4 $229K
P5 $282K

데이터 아키텍트

Cloud Security Architect

데이터 사이언티스트
Median $265K
마케팅
P2 $106K
P5 $268K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $224K
재무 애널리스트
Median $145K
프로그램 매니저
Median $170K
세일즈 엔지니어
Median $51.8K
정보기술자 (IT)
Median $157K
리크루터
Median $141K
테크니컬 라이터
Median $145K
프로젝트 매니저
Median $156K
사이버보안 애널리스트
Median $425K
회계사
$252K

기술회계사

비즈니스 오퍼레이션 매니저
$147K
비즈니스 애널리스트
Median $161K
사업 개발
$63.3K
참모총장
$371K
고객 서비스
$229K
데이터 애널리스트
$167K
인사
$249K
경영 컨설턴트
$153K
마케팅 오퍼레이션
$162K
프로덕트 디자인 매니저
$481K
레버뉴 오퍼레이션
$200K
토탈 리워드
$241K
UX 리서처
$129K
베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Splunk에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (8.32% 분기별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (8.32% 분기별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Splunk에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

자주 묻는 질문

Splunk에서 보고된 최고 급여 직무는 프로덕트 매니저 at the P7 level이며 연간 총 보상은 $733,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Splunk에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $227,427입니다.

