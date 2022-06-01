Thrive Global Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Thrive Global varia da $126,500 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $418,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Thrive Global. Ultimo aggiornamento: 10/15/2025

Designer di Prodotto
Median $127K

UX Designer

Ingegnere del Software
Median $204K
Manager di Prodotto
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista di Business
$129K
Manager di Data Science
$214K
Manager di Design di Prodotto
$259K
Recruiter
$219K
Manager di Ingegneria del Software
$206K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Thrive Global è Manager di Prodotto con una retribuzione totale annua di $418,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Thrive Global è $209,863.

Altre Risorse