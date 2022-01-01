Directory delle Aziende
Rally Health
Rally Health Stipendi

L'intervallo di stipendi di Rally Health va da $89,445 in compensazione totale all'anno per un Risorse Umane all'estremità inferiore a $321,300 per un Data Scientist all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Rally Health. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Data Scientist
$321K
Risorse Umane
$89.4K
Designer di Prodotto
Median $153K

Product Manager
Median $210K
Recruiter
$156K
Responsabile Ingegneria Software
Median $305K
Responsabile Programmi Tecnici
$219K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
Options

In Rally Health, le Options sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)

FAQ

The highest paying role reported at Rally Health is 資料科學家 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rally Health is $210,000.

