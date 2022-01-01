Directory Aziendale
Hinge Health
Hinge Health Stipendi

Lo stipendio di Hinge Health varia da $48,540 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $353,225 per un Manager di Design di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Hinge Health. Ultimo aggiornamento: 9/5/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $175K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Ingegneria del Software
Median $240K
Manager di Prodotto
Median $232K

Operazioni di Business
$142K
Manager di Operazioni di Business
$147K
Analista di Business
$124K
Sviluppo Aziendale
$271K
Analista di Dati
$133K
Data Scientist
$271K
Analista Finanziario
$234K
Designer Industriale
$261K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$75K
Marketing
$118K
Operazioni di Marketing
$158K
Designer di Prodotto
$48.5K
Manager di Design di Prodotto
$353K
Manager di Progetto
$116K
UX Researcher
$207K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Hinge Health, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

La compensación total anual mediana reportada en Hinge Health es $166,550.

Altre Risorse