F5 Networks
F5 Networks Stipendi

L'intervallo di stipendi di F5 Networks va da $96,393 in compensazione totale all'anno per un Technical Account Manager all'estremità inferiore a $368,333 per un Operazioni Aziendali all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di F5 Networks. Ultimo aggiornamento: 8/24/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software di Controllo Qualità

Product Manager
Median $225K
Marketing
Median $213K

Ingegnere Commerciale
Median $262K
Analista di Cybersicurezza
Median $111K
Responsabile Ingegneria Software
Median $296K
Data Scientist
Median $200K
Recruiter
Median $153K
Vendite
Median $238K
Responsabile Programmi Tecnici
Median $201K
Designer di Prodotto
Median $213K
Operazioni Aziendali
$368K
Analista di Business
$117K
Servizio Clienti
$107K
Analista di Dati
$106K
Analista Finanziario
$115K
Ingegnere Hardware
$163K
Risorse Umane
Median $195K
Operazioni di Marketing
$166K
Responsabile Programmi
$230K
Project Manager
$110K
Architetto di Soluzioni
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
Redattore Tecnico
$169K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In F5 Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in F5 Networks è Operazioni Aziendali at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $368,333. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in F5 Networks è di $195,000.

