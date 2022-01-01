Citrix Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Citrix varia da $25,125 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $224,420 per un Manager di Design di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Citrix. Ultimo aggiornamento: 10/17/2025

Ingegnere del Software
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Manager di Prodotto
Median $220K
Manager di Ingegneria del Software
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing
Median $182K
Architetto di Soluzioni
Median $123K

Cloud Architect

Analista di Business
$121K
Servizio Clienti
$25.1K
Customer Success
$63.6K
Analista di Dati
$25.3K
Manager di Data Science
$94.4K
Data Scientist
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Consulente di Management
$189K
Operazioni di Marketing
$111K
Designer di Prodotto
$180K
Manager di Design di Prodotto
$224K
Manager di Programma
$148K
Ingegnere di Vendita
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Manager di Programma Tecnico
$79.2K
Technical Writer
$28.2K
Calendario di Maturazione

33.33%

ANNO 1

33.33%

ANNO 2

33.33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Citrix, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.33% matura nel 1st-ANNO (33.33% annuale)

  • 33.33% matura nel 2nd-ANNO (33.33% annuale)

  • 33.33% matura nel 3rd-ANNO (33.33% annuale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Citrix è Manager di Design di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $224,420. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Citrix è $102,458.

Altre Risorse