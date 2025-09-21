Directory Aziendale
F5 Networks
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto di Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto di Soluzioni

F5 Networks Architetto di Soluzioni Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Architetto di Soluzioni in United States mediano presso F5 Networks ammonta a $276K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di F5 Networks. Ultimo aggiornamento: 9/21/2025

Pacchetto Mediano
company icon
F5 Networks
Solutions Architect
hidden
Totale annuo
$276K
Livello
hidden
Base
$220K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$21K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso F5 Networks?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In F5 Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In F5 Networks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto di Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Architetto Sicurezza Cloud

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in F5 Networks in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $471,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in F5 Networks per il ruolo Architetto di Soluzioni in United States è $255,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per F5 Networks

Aziende Correlate

  • Citrix
  • Cloudflare
  • MobileIron
  • Zscaler
  • Extreme Networks
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse