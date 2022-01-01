Directory Aziendale
ExxonMobil
ExxonMobil Stipendi

Lo stipendio di ExxonMobil varia da $1,547 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $290,000 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ExxonMobil. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ingegnere Meccanico
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Ingegnere del Software
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Ingegnere Software Full-Stack

Ricercatore Scientifico

Ingegnere Chimico
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Ingegnere di Processo

Manager di Prodotto
CL24 $126K
CL26 $197K
Manager di Progetto
CL23 $118K
CL27 $214K
Manager di Programma Tecnico
CL26 $182K
CL28 $290K
Sviluppo Business
Median $200K
Data Scientist
Median $35.8K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Ingegnere Hardware
Median $140K
Designer di Prodotto
Median $120K
Ingegnere Civile
Median $231K
Contabile
$17.6K
Ingegnere Biomedico
$136K
Operazioni di Business
$114K
Manager di Operazioni di Business
$139K
Analista di Business
$1.5K
Ingegnere di Controllo
$171K
Analista di Dati
$26K
Ingegnere Elettrico
$164K
Analista Finanziario
$18.4K
Ingegnere Geologo
$169K
Risorse Umane
$3.5K
Consulente di Management
$38.8K
Operazioni di Marketing
$149K
Manager di Programma
$181K
Vendite
$93.5K
Analista di Cybersecurity
$115K
Architetto di Soluzioni
$43.1K
FAQ

Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ExxonMobil beträgt $134,342.

