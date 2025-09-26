Directory Aziendale
ExxonMobil Manager di Progetto Stipendi

La retribuzione Manager di Progetto in United States presso ExxonMobil varia da $118K per year per CL23 a $331K per year per CL28. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $210K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ExxonMobil. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$118K
$118K
$0
$0
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

The highest paying salary package reported for a Manager di Progetto at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $330,815. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the Manager di Progetto role in United States is $196,000.

