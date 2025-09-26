La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso ExxonMobil varia da $101K per year per CL22 a $230K per year per CL27. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $180K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ExxonMobil. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
