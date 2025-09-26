Directory Aziendale
ExxonMobil
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere Chimico

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Chimico

ExxonMobil Ingegnere Chimico Stipendi

La retribuzione Ingegnere Chimico in United States presso ExxonMobil varia da $104K per year per CL22 a $187K per year per CL26. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $121K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ExxonMobil. Ultimo aggiornamento: 9/26/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Visualizza 4 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso ExxonMobil?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere Chimico stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Process Engineer

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Chimico in ExxonMobil in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $187,333. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ExxonMobil per il ruolo Ingegnere Chimico in United States è $121,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per ExxonMobil

Aziende Correlate

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse