Ansys
Ansys Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ansys va da $22,287 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $190,000 per un Ingegnere Hardware all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ansys. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Ingegnere del Software
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Ingegnere Meccanico
P2 $110K
P3 $164K
Ingegnere Hardware
Median $190K

Servizio Clienti
$63.4K
Ingegnere Elettrico
$174K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$131K
Marketing
$124K
Operazioni di Marketing
$113K
Ingegnere Ottico
$62.3K
Product Manager
$131K
Project Manager
$179K
Recruiter
$107K
Vendite
$133K
Ingegnere Commerciale
$39.3K
Responsabile Programmi Tecnici
$123K
Redattore Tecnico
$87.1K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Vesting

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azione
RSU

In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 3 anni:

  • 33% si matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% si matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% si matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Ansys è Ingegnere Hardware con una compensazione totale annuale di $190,000. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ansys è di $111,360.

