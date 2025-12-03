Directory Aziendale
Ansys
Ansys Project Manager Stipendi

La retribuzione totale Project Manager media in United States presso Ansys varia da $149K a $209K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$162K - $196K
United States
Range Comune
Range Possibile
$149K$162K$196K$209K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Ansys in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $208,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ansys per il ruolo Project Manager in United States è $149,400.

Altre Risorse

