La retribuzione Recruiter in United States presso Ansys ammonta a $99K per year per P2. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
33%
ANNO 3
In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)
33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)
