Ansys
Ansys Recruiter Stipendi

La retribuzione Recruiter in United States presso Ansys ammonta a $99K per year per P2. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ansys. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$100K - $114K
United States
Range Comune
Range Possibile
$87.5K$100K$114K$127K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$99K
$84K
$10K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Calendario di Maturazione

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Ansys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (33.00% annuale)

  • 33% matura nel 3rd-ANNO (33.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Recruiter in Ansys in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $127,440. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ansys per il ruolo Recruiter in United States è $87,480.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ansys

Altre Risorse

