Thrive Global Gaji

Gaji Thrive Global berkisar dari $126,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $418,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Thrive Global. Terakhir diperbarui: 10/15/2025

Desainer Produk
Median $127K

Desainer UX

Insinyur Perangkat Lunak
Median $204K
Manajer Produk
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Analis Bisnis
$129K
Manajer Sains Data
$214K
Manajer Desain Produk
$259K
Perekrut
$219K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$206K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Thrive Global adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $418,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Thrive Global adalah $209,863.

