Blink Health
Blink Health Gaji

Gaji Blink Health berkisar dari $35,529 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $504,161 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Blink Health. Terakhir diperbarui: 10/10/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Produk
Median $235K
Analis Bisnis
$189K

Manajer Sains Data
$504K
Ilmuwan Data
Median $150K
Desainer Produk
Median $165K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $275K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Blink Health, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Blink Health adalah Manajer Sains Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $504,161. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Blink Health adalah $177,025.

