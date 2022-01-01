Direktori Perusahaan
Rally Health
Rally Health Gaji

Rentang gaji Rally Health berkisar dari $89,445 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $321,300 untuk Ilmuwan Data di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Rally Health. Terakhir diperbarui: 8/20/2025

$160K

Ilmuwan Data
$321K
Sumber Daya Manusia
$89.4K
Desainer Produk
Median $153K

Manajer Produk
Median $210K
Perekrut
$156K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $305K
Manajer Program Teknis
$219K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Rally Health, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (12.50% semi-tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% semi-tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% semi-tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% semi-tahunan)

FAQ

The highest paying role reported at Rally Health is Ilmuwan Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rally Health is $210,000.

