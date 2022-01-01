Direktori Perusahaan
Collective Health
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Collective Health Gaji

Gaji Collective Health berkisar dari $65,325 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $502,500 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Collective Health. Terakhir diperbarui: 10/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $195K
Manajer Produk
Median $138K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Manajer Operasi Bisnis
$97.5K
Analis Bisnis
$65.3K
Analis Data
$88.4K
Ilmuwan Data
$124K
Analis Keuangan
$149K
Desainer Produk
$170K
Penjualan
$503K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Collective Health, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Collective Health adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $502,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Collective Health adalah $143,625.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Collective Health

Perusahaan Terkait

  • NEXT Trucking
  • Turo
  • Metromile
  • Papa
  • Sure
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya