Hinge Health
Hinge Health Gaji

Gaji Hinge Health berkisar dari $48,540 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $353,225 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Hinge Health. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $175K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $240K
Manajer Produk
Median $232K

Operasi Bisnis
$142K
Manajer Operasi Bisnis
$147K
Analis Bisnis
$124K
Pengembangan Korporat
$271K
Analis Data
$133K
Ilmuwan Data
$271K
Analis Keuangan
$234K
Desainer Industri
$261K
Teknolog Informasi (TI)
$75K
Pemasaran
$118K
Operasi Pemasaran
$158K
Desainer Produk
$48.5K
Manajer Desain Produk
$353K
Manajer Proyek
$116K
Peneliti UX
$207K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Hinge Health, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Hinge Health adalah Manajer Desain Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $353,225. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Hinge Health adalah $166,550.

Sumber Lainnya