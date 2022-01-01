Direktori Perusahaan
HealthifyMe
Gaji HealthifyMe berkisar dari $30,469 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan HealthifyMe. Terakhir diperbarui: 10/20/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $47.9K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Analis Bisnis
$73.9K
Ilmuwan Data
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manajer Produk
$201K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di HealthifyMe adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $201,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di HealthifyMe adalah $60,920.

