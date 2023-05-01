Ceres Gaji

Rentang gaji Ceres berkisar dari $52,260 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Biomedis di ujung bawah hingga $179,100 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Ceres . Terakhir diperbarui: 8/17/2025