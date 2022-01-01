Direktori Perusahaan
Pinterest Gaji

Gaji Pinterest berkisar dari $16,080 dalam kompensasi total per tahun untuk Operasi Pemasaran di tingkat rendah hingga $1,154,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Pinterest. Terakhir diperbarui: 8/26/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Manajer Produk
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Desainer Produk
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

Desainer UX

Penjualan
Median $204K

Manajer Akun

Manajer Program Teknis
Median $265K
Analis Data
Median $300K
Analis Keuangan
Median $152K
Manajer Proyek
Median $156K
Peneliti UX
Median $275K
Operasi Bisnis
Median $213K
Analis Bisnis
Median $152K
Manajer Sains Data
Median $525K
Pemasaran
Median $261K
Manajer Program
Median $174K
Sumber Daya Manusia
Median $160K
Akuntan
$715K

Akuntan Teknis

Manajer Operasi Bisnis
$176K
Pengembangan Bisnis
$157K
Kepala Staf
$211K
Pengembangan Korporat
$896K
Layanan Pelanggan
$56.5K
Desainer Grafis
$196K
Teknolog Informasi (TI)
$55.2K
Hukum
$117K
Operasi Pemasaran
$16.1K
Manajer Mitra
$91.6K
Manajer Desain Produk
$249K
Perekrut
$76.2K
Insinyur Penjualan
$219K
Total Imbalan
$283K
Kapitalis Ventura
$159K
Jadwal Vesting

50%

THN 1

33%

THN 2

17%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Pinterest, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 50% vesting pada 1st-THN (12.50% triwulanan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)

  • 17% vesting pada 3rd-THN (4.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pinterest, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Pinterest, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Pinterest adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the M18 level dengan total kompensasi tahunan $1,154,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Pinterest adalah $248,750.

