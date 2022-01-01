Direktori Perusahaan
Dropbox
Dropbox Gaji

Gaji Dropbox berkisar dari $85,576 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $1,127,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Dropbox. Terakhir diperbarui: 10/9/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
IC1 $178K
IC2 $256K
IC3 $365K
IC4 $489K
IC5 $642K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Desainer Produk
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $359K
IC5 $385K

Desainer Interaksi

Desainer UX

Manajer Produk
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
M7 $1.13M
Ilmuwan Data
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Pemasaran
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Manajer Program Teknis
IC3 $253K
IC4 $314K
Perekrut
IC3 $154K
IC4 $212K
Peneliti UX
Median $240K
Kepala Staf
Median $300K
Manajer Desain Produk
Median $426K
Manajer Program
Median $157K
Penjualan
Median $180K
Arsitek Solusi
Median $171K

Data Architect

Cloud Security Architect

Asisten Administratif
$104K
Operasi Bisnis
$191K
Manajer Operasi Bisnis
$151K
Analis Bisnis
$198K
Pengembangan Bisnis
$428K
Pengembangan Korporat
$134K
Layanan Pelanggan
$85.6K
Analis Data
$197K
Manajer Sains Data
$667K
Analis Keuangan
$96.5K
Desainer Grafis
$222K
Insinyur Perangkat Keras
$308K
Sumber Daya Manusia
$343K
Information Technologist (IT)
$145K
Hukum
$196K
Operasi Pemasaran
$180K
Manajer Mitra
$98.6K
Manajer Proyek
$104K
Insinyur Penjualan
$365K
Cybersecurity Analyst
$319K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Dropbox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Dropbox adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the M7 level dengan total kompensasi tahunan $1,127,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dropbox adalah $249,107.

