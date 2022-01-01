Airbnb Gaji

Gaji Airbnb berkisar dari $33,473 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $836,108 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Airbnb . Terakhir diperbarui: 9/4/2025