Airbnb Gaji

Gaji Airbnb berkisar dari $33,473 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $836,108 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Airbnb. Terakhir diperbarui: 9/4/2025
35%
THN 1
30%
THN 2
20%
THN 3
15%
THN 4
Di Airbnb, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
35% vesting pada 1st-THN (8.75% triwulanan)
30% vesting pada 2nd-THN (7.50% triwulanan)
20% vesting pada 3rd-THN (5.00% triwulanan)
15% vesting pada 4th-THN (3.75% triwulanan)
