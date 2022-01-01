Direktori Perusahaan
Airbnb

Airbnb Gaji

Gaji Airbnb berkisar dari $33,473 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Bisnis di tingkat rendah hingga $836,108 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Airbnb. Terakhir diperbarui: 9/4/2025

Logo Airbnb

$57K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Insinyur Android

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Ilmuwan Data
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Manajer Produk
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Desainer Produk
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Desainer UX

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M1 $602K
M2 $765K
Perekrut
G8 $189K
G9 $209K

Rekruter Teknis

Manajer Program Teknis
L5 $349K
L6 $499K
Analis Keuangan
Median $301K
Manajer Proyek
Median $200K
Pemasaran
Median $300K
Manajer Program
Median $330K
Analis Bisnis
Median $33.5K
Analis Data
Median $157K
Hukum
Median $275K

Penasihat Hukum

Penjualan
Median $100K
Manajer Sains Data
Median $620K
Asisten Administratif
Median $155K
Pengembangan Bisnis
Median $130K
Teknolog Informasi (TI)
Median $230K
Peneliti UX
Median $340K
Akuntan
$190K

Akuntan Teknis

Operasi Bisnis
$349K
Manajer Operasi Bisnis
$267K
Penulis Konten
$246K
Sumber Daya Manusia
$126K
Operasi Pemasaran
$367K
Insinyur Mesin
$295K
Operasi SDM
$402K
Manajer Desain Produk
$348K
Operasi Pendapatan
$266K
Insinyur Penjualan
$71.5K
Analis Keamanan Siber
$117K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

35%

THN 1

30%

THN 2

20%

THN 3

15%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airbnb, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 35% vesting pada 1st-THN (8.75% triwulanan)

  • 30% vesting pada 2nd-THN (7.50% triwulanan)

  • 20% vesting pada 3rd-THN (5.00% triwulanan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (3.75% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airbnb, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Airbnb, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Airbnb adalah Insinyur Perangkat Lunak at the G11 level dengan total kompensasi tahunan $836,108. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Airbnb adalah $301,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Airbnb

Perusahaan Terkait

  • Lyft
  • Uber
  • Opendoor
  • DoorDash
  • Roblox
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya