Snap Gaji

Gaji Snap berkisar dari $61,215 dalam kompensasi total per tahun untuk Kepercayaan dan Keamanan di tingkat rendah hingga $1,472,985 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Snap. Terakhir diperbarui: 9/6/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L3 $200K
L4 $395K
L5 $562K
L6 $733K
L7 $816K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Perangkat Lunak Keamanan

Insinyur Perangkat Lunak Virtual Reality

Ilmuwan Peneliti

Ilmuwan Data
L3 $186K
L4 $364K
L5 $441K
Manajer Produk
L3 $274K
L4 $376K
L5 $537K
L6 $626K
L7 $809K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L5 $736K
L6 $666K
L7 $826K
L8 $1.47M
Manajer Program Teknis
L4 $305K
L5 $396K
L6 $520K
Penjualan
Median $235K

Eksekutif Akun

Manajer Akun

Desainer Produk
L3 $131K
L4 $289K
L6 $445K

Desainer UX

Perekrut
L3 $146K
L4 $162K

Rekruter Teknis

Pemasaran
L3 $182K
L4 $251K

Manajer Pemasaran Produk

Manajer Program
Median $260K
Akuntan
Median $150K

Akuntan Teknis

Teknolog Informasi (TI)
Median $165K
Insinyur Mesin
Median $352K
Analis Bisnis
$90.5K
Pengembangan Bisnis
$304K
Operasi Layanan Pelanggan
$79.9K
Analis Data
$144K
Manajer Sains Data
$302K
Analis Keuangan
$234K
Insinyur Perangkat Keras
$144K
Hukum
$120K
Konsultan Manajemen
$377K
Operasi Pemasaran
$176K
Insinyur Optik
$527K
Manajer Mitra
$643K
Manajer Desain Produk
$570K
Manajer Proyek
$98K
Analis Keamanan Siber
$159K
Kepercayaan dan Keamanan
$61.2K
Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (8.33% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (2.77% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

THN 1

33%

THN 2

13%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 54% vesting pada 1st-THN (4.50% bulanan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (2.75% bulanan)

  • 13% vesting pada 3rd-THN (1.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

FAQ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Snap je Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the L8 level s roční celkovou odměnou $1,472,985. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Snap je $302,575.

