Coinbase Gaji

Gaji Coinbase berkisar dari $69,345 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $1,186,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Coinbase. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Kripto

Manajer Produk
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
Desainer Produk
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

Desainer Interaksi

Desainer UX

Ilmuwan Data
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
Manajer Program Teknis
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M6 $560K
M7 $772K
Analis Keamanan Siber
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
Sumber Daya Manusia
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
Pemasaran
IC5 $200K
IC6 $270K

Manajer Pemasaran Produk

Manajer Program
IC4 $163K
IC5 $193K
Manajer Proyek
IC5 $213K
IC6 $346K
Analis Keuangan
Median $214K
Analis Data
Median $175K
Pengembangan Bisnis
Median $477K
Hukum
Median $526K
Teknolog Informasi (TI)
Median $240K
Manajer Sains Data
Median $380K
Asisten Administratif
$143K
Operasi Bisnis
$200K
Analis Bisnis
$263K
Layanan Pelanggan
$69.3K
Operasi Layanan Pelanggan
$135K
Kesuksesan Pelanggan
$352K
Konsultan Manajemen
$335K
Operasi Pemasaran
$550K
Perekrut
$228K
Penjualan
$213K
Arsitek Solusi
$219K

Arsitek Data

Cloud Security Architect

Peneliti UX
Median $262K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Coinbase, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (25.00% triwulanan)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Coinbase, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Coinbase adalah Insinyur Perangkat Lunak at the IC8 level dengan total kompensasi tahunan $1,186,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Coinbase adalah $268,745.

Sumber Lainnya