Imenik tvrtki
Travelers
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Travelers Plaće

Plaće u Travelers kreću se od $51,299 ukupne godišnje naknade za Financijski Analitičar na donjoj strani do $281,585 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Travelers. Zadnje ažuriranje: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $135K
Aktuar
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Menadžer Proizvoda
Median $163K
Menadžer Projekta
Median $155K
Osiguravatelj
Median $121K
Prodaja
Median $132K
Dizajner Proizvoda
Median $96K
Računovođa
$86.6K
Poslovni Analitičar
$86.9K
Korisnička Podrška
$84K
Operacije Korisničke Podrške
$64.3K
Analitičar Podataka
$95.5K
Menadžer Znanosti o Podacima
$179K
Financijski Analitičar
$51.3K
Geološki Inženjer
$79.6K
Grafički Dizajner
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$282K
Arhitekt Rješenja
$261K

Data Architect

Menadžer Tehničkih Programa
$129K
Rizični Kapitalist
$98.5K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Travelers je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $281,585. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Travelers je $129,350.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Travelers

Povezane tvrtke

  • Citi
  • Progressive
  • Morgan Stanley
  • JLL
  • CoStar Group
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi