CoStar Group Plaće

Plaće u CoStar Group kreću se od $60,000 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $241,200 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika CoStar Group. Zadnje ažuriranje: 10/13/2025

$160K

Softverski Inženjer
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

DevOps Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Dizajner Proizvoda
Median $105K

UX Dizajner

Menadžer Proizvoda
Median $130K
Korisnička Podrška
Median $60K
Marketing
Median $82K
Poslovni Analitičar
$197K
Poslovni Razvoj
$134K
Analitičar Podataka
$144K
Financijski Analitičar
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Marketing Operacije
$61.6K
Prodaja
$149K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $230K
Menadžer Tehničkih Programa
$241K
Rizični Kapitalist
$114K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U CoStar Group, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

The highest paying role reported at CoStar Group is Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CoStar Group is $132,000.

Ostali resursi