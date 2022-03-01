Knightscope Plaće

Plaće u Knightscope kreću se od $130,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $231,835 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Knightscope . Zadnje ažuriranje: 10/22/2025