Imenik tvrtki
Knightscope
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Knightscope Plaće

Plaće u Knightscope kreću se od $130,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $231,835 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Knightscope. Zadnje ažuriranje: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Menadžer Programa
$232K
Menadžer Projekta
$179K
Softverski Inženjer
Median $130K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Knightscope je Menadžer Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $231,835. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Knightscope je $178,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Knightscope

Povezane tvrtke

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Envestnet
  • Cepheid
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi