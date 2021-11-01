Direktorij Tvrtki
Cepheid
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Cepheid Plaće

Raspon plaća Cepheid je od $68,340 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $196,015 za Voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Cepheid. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Strojarski inženjer
Median $140K
Softverski inženjer
Median $144K
Računovođa
$147K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Biomedicinski inženjer
$194K
Kemijski inženjer
$131K

Procesni inženjer

Korisnička služba
$68.3K
Znanstvenik podataka
$151K
Financijski analitičar
$147K
Hardverski inženjer
$171K
Marketinške operacije
$112K
Voditelj proizvoda
$163K
Voditelj programa
$196K
Voditelj projekta
$168K
Operacije prihoda
$181K
Tehnički voditelj programa
$171K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Cepheid je Voditelj programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $196,015. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Cepheid je $150,750.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Cepheid

Povezane tvrtke

  • Asure Software
  • 2U
  • Omnicell
  • Agilent Technologies
  • Envestnet
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi