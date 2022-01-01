Direktorij Tvrtki
2U
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

2U Plaće

Raspon plaća 2U je od $64,631 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $295,764 za Financijski analitičar na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke 2U. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Full-stack softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Voditelj proizvoda
Median $133K
Poslovni analitičar
$123K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analitičar podataka
$86.1K
Znanstvenik podataka
$199K
Financijski analitičar
$296K
Ljudski resursi
$127K
Marketing
$150K
Marketinške operacije
$103K
Dizajner proizvoda
$80.9K
Voditelj programa
$92.2K
Voditelj projekta
$64.6K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$144K
Voditelj softverskog inženjerstva
$224K
UX istraživač
$216K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Най-високоплатената роля, докладвана в 2U, е Financijski analitičar at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $295,764. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 2U, е $130,066.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku 2U

Povezane tvrtke

  • Sabre
  • Rubicon Project
  • CME Group
  • Morgan Stanley
  • Weedmaps
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi