Omnicell Plaće

Raspon plaća Omnicell je od $48,108 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj proizvoda na donjem kraju do $278,600 za Informatolog (IT) na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Omnicell. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $135K

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $48.1K
Poslovni analitičar
$108K

Informatolog (IT)
$279K
Strojarski inženjer
$79.6K
Dizajner proizvoda
$145K
Regrutator
$122K
Voditelj softverskog inženjerstva
$203K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Omnicell je Informatolog (IT) at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $278,600. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Omnicell je $128,700.

