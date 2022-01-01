Direktorij Tvrtki
Ingram Micro
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Ingram Micro Plaće

Raspon plaća Ingram Micro je od $10,091 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $264,924 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ingram Micro. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $10.1K
Dizajner proizvoda
Median $168K

UX dizajner

Znanstvenik podataka
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Poslovni analitičar
$186K
Financijski analitičar
$127K
Informatolog (IT)
$146K
Marketing
$101K
Voditelj proizvoda
$83.6K
Voditelj projekta
$119K
Prodaja
$72.5K
Prodajni inženjer
$20.7K
Voditelj softverskog inženjerstva
$81K
Arhitekt rješenja
$265K
Tehnički voditelj programa
$176K
UX istraživač
$77.4K
Venture kapitalist
$66.7K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Ingram Micro is Arhitekt rješenja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $264,924. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ingram Micro is $92,702.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Ingram Micro

Povezane tvrtke

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi