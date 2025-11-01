Imenik tvrtki
Ingram Micro
  Plaće
  Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Ingram Micro Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in India u Ingram Micro kreće se od ₹925K year za Software Engineer II do ₹1.65M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹1.11M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ingram Micro. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ingram Micro in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,650,438. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ingram Micro za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹728,800.

