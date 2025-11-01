Softverski Inženjer naknada in India u Ingram Micro kreće se od ₹925K year za Software Engineer II do ₹1.65M year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹1.11M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ingram Micro. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***