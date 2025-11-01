Imenik tvrtki
Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in Canada u Ingram Micro ukupno iznosi CA$117K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ingram Micro. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$117K
Razina
hidden
Osnovna plaća
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Ingram Micro in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$153,120. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ingram Micro za ulogu Znanstvenik Podataka in Canada je CA$118,667.

