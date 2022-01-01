Imenik tvrtki
Domo
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Domo Plaće

Plaće u Domo kreću se od $22,928 ukupne godišnje naknade za Grafički Dizajner na donjoj strani do $183,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Domo. Zadnje ažuriranje: 10/14/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $155K
Dizajner Proizvoda
Median $115K

UX Dizajner

Menadžer Proizvoda
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Marketing
Median $183K
Administrativni Asistent
$44.8K
Znanstvenik Podataka
$125K
Grafički Dizajner
$22.9K
Regrutač
$141K
Prodaja
$163K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$159K
Menadžer Tehničkih Programa
$77.4K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Domo, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Domo je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $183,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Domo je $140,700.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Domo

Povezane tvrtke

  • Red Hat
  • Ingram Micro
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi