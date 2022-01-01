Enfusion Plaće

Plaće u Enfusion kreću se od $50,113 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $120,750 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Enfusion . Zadnje ažuriranje: 9/6/2025