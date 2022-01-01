Imenik tvrtki
Enfusion
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Enfusion Plaće

Plaće u Enfusion kreću se od $50,113 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $120,750 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Enfusion. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $121K

Full-Stack Softverski Inženjer

Računovođa
$116K
Poslovni Analitičar
$90.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
IT Tehnolog
$61K
Menadžer Projekta
$50.1K
Menadžer Tehničkih Programa
$78.4K
Tehnički Pisac
$67.3K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Enfusion je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $120,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Enfusion je $78,390.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Enfusion

Povezane tvrtke

  • Klarna
  • Vanguard
  • Tower Research Capital
  • The D. E. Shaw Group
  • InComm Payments
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi