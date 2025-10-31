Imenik tvrtki
Enfusion
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Enfusion Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Enfusion ukupno iznosi $121K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Enfusion. Zadnje ažuriranje: 10/31/2025

Medijan paketa
company icon
Enfusion
Software Engineer
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$121K
Razina
Entry
Osnovna plaća
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15.8K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Enfusion?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Enfusion in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $325,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Enfusion za ulogu Softverski Inženjer in United States je $120,000.

Ostali resursi