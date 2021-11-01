Direktorij Tvrtki
Certify
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Certify Plaće

Raspon plaća Certify je od $51,618 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Operacije korisničke službe na donjem kraju do $252,461 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Certify. Zadnje ažurirano: 8/17/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $97.7K
Voditelj proizvoda
Median $170K
Poslovni analitičar
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Korisnička služba
$51.7K
Operacije korisničke službe
$51.6K
Znanstvenik podataka
$159K
Marketinške operacije
$99.5K
Dizajner proizvoda
$106K
Prodaja
$252K
Voditelj softverskog inženjerstva
$226K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

El rol con mayor salario reportado en Certify es Prodaja at the Common Range Average level con una compensación total anual de $252,461. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Certify es $113,063.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Certify

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • Facebook
  • Amazon
  • Square
  • Netflix
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi