Prosječna Operacije Korisničke Službe ukupna naknada u Certify kreće se od CA$57.3K do CA$81.8K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Certify. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$47.6K - $55.7K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$41.5K$47.6K$55.7K$59.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Certify?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Operacije Korisničke Službe u Certify ima godišnju ukupnu naknadu od CA$81,827. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Certify za ulogu Operacije Korisničke Službe je CA$57,349.

