Intel Plaće

Plaće u Intel kreću se od $36,403 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $818,056 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Intel. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Softverski Inženjer
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Sigurnosni Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Kripto Inženjer

Sistemski Inženjer

Softverski Inženjer Video Igara

Znanstvenik Istraživač

AI Istraživač

AI Inženjer

Embedded Systems Software Engineer

Hardverski Inženjer
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Menadžer Proizvoda
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Znanstvenik Podataka
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Menadžer Tehničkih Programa
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Tehnički Project Menadžer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Strojarki Inženjer
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arhitekt Rješenja
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Menadžer Marketinga Proizvoda

Dizajner Proizvoda
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Financijski Analitičar
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Menadžer Programa
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Kemijski Inženjer
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektroinženjer
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Poslovni Analitičar
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Ljudski Resursi
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Inženjer Materijala
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Prodaja
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Menadžer Terenske Prodaje

Account Menadžer

Poslovni Razvoj
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Poslovne Operacije
Median $151K
Menadžer Poslovnih Operacija
Median $201K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $262K
Optički Inženjer
Median $239K
Menadžer Dizajna Proizvoda
Median $290K
Menadžer Projekta
Median $57.8K
Računovođa
Median $137K

Technical Accountant

Administrativni Asistent
Median $95.2K
Grafički Dizajner
Median $235K
Prodajni Inženjer
Median $201K
Pravni
Median $300K
Šef Stožera
$220K
Građevinski Inženjer
$231K

Construction Engineer

Inženjer Upravljanja
$230K
Korisnička Podrška
$103K
Analitičar Podataka
$71.7K
Menadžer Objekata
$118K
Modni Dizajner
$76.4K
Industrijski Dizajner
$156K
Menadžment Konzultant
$120K
MEP Inženjer
$180K
Prompt Engineer
$469K
Regrutač
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Tehnički Pisac
$44.2K
UX Istraživač
$37.7K
Rizični Kapitalist
$166K
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Intel, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Intel, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Intel je Softverski Inženjer at the Fellow level s godišnjom ukupnom naknadom od $818,056. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Intel je $188,939.

