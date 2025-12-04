Imenik tvrtki
Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in Spain u Certify kreće se od €36.5K do €53K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Certify. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$47.8K - $55.5K
Spain
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$42.2K$47.8K$55.5K$61.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Certify?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u Certify in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €53,036. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Certify za ulogu Korisnička Služba in Spain je €36,546.

Ostali resursi

