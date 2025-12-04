Imenik tvrtki
Cepheid
Cepheid Korisnička Služba Plaće

Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in United States u Cepheid kreće se od $57.8K do $78.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Cepheid. Zadnje ažuriranje: 12/4/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$61.9K - $74.8K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$57.8K$61.9K$74.8K$78.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Cepheid?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u Cepheid in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $78,880. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Cepheid za ulogu Korisnička Služba in United States je $57,800.

Ostali resursi

