कंपनी निर्देशिका
Roblox
Roblox वेतन

Roblox का वेतन कम-अंत में में एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $19,386 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $1,200,556 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Roblox. अंतिम अपडेट: 8/19/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पादन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइट विश्वसनीयता इंजीनियर

वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
भर्ती अधिकारी
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

तकनीकी भर्ती अधिकारी

उत्पाद डिजाइनर
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

यूएक्स डिजाइनर

डेटा वैज्ञानिक
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
वित्तीय विश्लेषक
Median $185K
विपणन
Median $260K
प्रशासनिक सहायक
$141K
व्यवसाय विश्लेषक
$161K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$564K
ग्राफिक डिजाइनर
$19.4K
मानव संसाधन
$281K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$275K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$467K
कार्यक्रम प्रबंधक
$296K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$318K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$274K
तकनीकी लेखक
$191K
विश्वास और सुरक्षा
$228K
उद्यम पूंजीपति
$653K
वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Roblox में, RSUs 3-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Roblox में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Roblox में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the TD1 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $1,200,556 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Roblox में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $332,693 है।

