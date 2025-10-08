Roblox टेक्निकल रिक्रूटर वेतन

Roblox में टेक्निकल रिक्रूटर मुआवजा in United States IC4 के लिए प्रति year $213K से M1 के लिए प्रति year $262K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $195K है। Roblox के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 वैकल्पिक 2 45 % वर्ष 1 35 % वर्ष 2 20 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Roblox में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 45 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 11.25 % त्रैमासिक )

35 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 8.75 % त्रैमासिक )

20 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 5.00 % त्रैमासिक ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 33 % वर्ष 1 33 % वर्ष 2 33 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Roblox में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 8.25 % त्रैमासिक )

33 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 8.25 % त्रैमासिक )

33 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 8.25 % त्रैमासिक ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly. 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Roblox में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Roblox ?