Roblox टेक्निकल रिक्रूटर वेतन

Roblox में टेक्निकल रिक्रूटर मुआवजा in United States IC4 के लिए प्रति year $213K से M1 के लिए प्रति year $262K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $195K है। Roblox के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

45%

वर्ष 1

35%

वर्ष 2

20%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Roblox में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 45% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (11.25% त्रैमासिक)

  • 35% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.75% त्रैमासिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Roblox में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Roblox में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



सामान्य प्रश्न

Roblox in United States में टेक्निकल रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $370,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Roblox में टेक्निकल रिक्रूटर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $220,000 है।

