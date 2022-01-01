कंपनी निर्देशिका
Dropbox
Dropbox वेतन

Dropbox का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $85,576 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $884,238 तक है। अंतिम अपडेट: 9/10/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

सिक्यूरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

इंटरैक्शन डिजाइनर

यूएक्स डिजाइनर

प्रोडक्ट मैनेजर
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
डेटा साइंटिस्ट
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
मार्केटिंग
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
IC3 $253K
IC4 $314K
रिक्रूटर
IC3 $154K
IC4 $212K
यूएक्स रिसर्चर
Median $240K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
Median $426K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $157K
सेल्स
Median $180K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $171K

डेटा आर्किटेक्ट

क्लाउड सुरक्षा आर्किटेक्ट

एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$104K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$191K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$151K
बिज़नेस एनालिस्ट
$198K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$428K
चीफ ऑफ स्टाफ
$111K
कॉरपोरेट डेवलपमेंट
$134K
कस्टमर सर्विस
$85.6K
डेटा एनालिस्ट
$197K
डेटा साइंस मैनेजर
$667K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$96.5K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$222K
हार्डवेयर इंजीनियर
$308K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$343K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$145K
लीगल
$196K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$180K
पार्टनर मैनेजर
$98.6K
सेल्स इंजीनियर
$365K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$319K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Dropbox में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Dropbox में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the M6 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $884,238 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Dropbox में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $242,822 है।

अन्य संसाधन