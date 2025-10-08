Roblox यूएक्स डिजाइनर वेतन

Roblox में यूएक्स डिजाइनर मुआवजा in United States IC1 के लिए प्रति year $189K से IC6 के लिए प्रति year $470K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $350K है। Roblox के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
45%
वर्ष 1
35%
वर्ष 2
20%
वर्ष 3
Roblox में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
45% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (11.25% त्रैमासिक)
35% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.75% त्रैमासिक)
20% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (5.00% त्रैमासिक)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Roblox में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (8.25% त्रैमासिक)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Roblox में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.